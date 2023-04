La Juventus, "come sempre, sta collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera". Scrive così il club bianconero in una nota, il giorno dopo gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di Coppa Italia con l'Inter all'Allianz Stadium. "Anche in questo caso - aggiunge la Juventus - nei confronti dei responsabili sarà applicato il "codice di gradimento". Un codice che dà la possibilità al club di allontanare dall'impianto o non vendere il titolo di accesso a determinati soggetti, sia in modo temporaneo che definitivo. Una netta presa di posizione che arriva dopo il comunicato della Lega Serie A: "Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio".