Michael Yormark, presidente di Roc Nation, l'agenzia di procuratori che segue Lukaku, ha pubblicato un comunicato dopo l'espulsione del belga nel finale di Juve-Inter: "Lukaku ha segnato un rigore: prima, durante e dopo il rigore è stato oggetto di disgustosi insulti a sfondo razziale. Romelu ha esultato come sempre e la risposta dell'arbitro è stata il cartellino giallo, ci aspettiamo che la Lega condanni il comportamento di questo gruppo di supporter juventini"

Un’esultanza destinata a far discutere ben oltre il 90’. Nei minuti finali di Juventus-Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia, Romelu Lukaku ha segnato il gol del definitivo 1-1 al 95’. L’attaccante ha realizzato con freddezza un calcio di rigore, spiazzando Perin. Dopo la rete, il belga ha esultato sotto la curva bianconera, replicando l’esultanza che aveva già eseguito dopo la tripletta rifilata alla Svezia con il suo Belgio: dito sul naso e mano piatta sulla fronte, nel gesto del saluto militare. Un gesto che probabilmente è stato frainteso sia dai giocatori della Juventus sia dall'arbitro, che poi ha estratto il secondo cartellino giallo per l'attaccante dell'Inter. Il nostro Matteo Barzaghi ha spiegato il significato di quel gesto: è un'esultanza polemica contro le critiche che sta ricevendo negli ultimi mesi. "Io sto zitto, faccio il mio dovere e vado avanti", sembra dire Lukaku. Nella partita contro la Svezia, dopo aver esultato allo stesso modo, Lukaku non fu ammonito.