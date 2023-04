La Corte sportiva d’Appello della Figc ha respinto il ricorso dell’Inter per la squalifica di un turno comminata all'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku in seguito all’espulsione (per doppia ammonizione) contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Il giocatore salterà la semifinale di ritorno contro i bianconeri, in programma il prossimo 26 aprile a San Siro.

Cosa era successo nel finale di Juve-Inter e il ricorso



Grande bagarre nei minuti finali della semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Inter, giocata lo scorso 4 aprile allo Stadium: con i nerazzurri sotto 1-0, Massa fischia un rigore per l’Inter, che al 94’ Lukaku trasforma tra i fischi e cori razzisti di alcuni supporter bianconeri.

L’attaccante dell’Inter festeggia poi con saluto militare e indice sulla bocca, un’esultanza che aveva già proposto in nazionale, gesto giudicato dall'arbitro provocatorio: doppio giallo (il primo lo aveva preso per una brutta entrata su Gatti) e conseguente espulsione.

Il 16 aprile l'Inter aveva deciso di presentare ricorso contro l'espulsione - e quindi la squalifica - dell'attaccante belga.