L'Aia ha ufficializzato i direttori di gara per le semifinali di ritorno di Coppa Italia che si giocheranno mercoledì 26 aprile (Inter-Juventus) e giovedì 27 aprile (Fiorentina-Cremonese)

L'AIA ha comunicato gli arbitri delle semifinali di ritorno di Coppa Italia che si giocheranno mercoledì 26 aprile (Inter-Juventus) e giovedì 27 aprile (Fiorentina-Cremonese). Per il big match di San Siro è stato designato Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma, che sarà assistito da Meli e Alassio con Mariani quarto uomo. In sala VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, con Di Martino come assistente. Livio Marinelli dirigerà invece l'altra semifinale tra Fiorentina e Cremonese. Con lui Bresmes e Perrotti con Guida quarto uomo. Al Var ci sarà Mazzoleni.