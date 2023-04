Coppa Italia, il programma delle semifinali

La Coppa Italia decreta le sue finaliste. Tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile andranno in scena le due semifinali di ritorno che stabiliranno le squadre che giocheranno la finale di Roma, in programma il prossimo 24 maggio. Si parte questa sera, 26 aprile, dal derby d'Italia tra Inter e Juventus, che all'andata si è concluso sul risultato di 1-1 grazie ai gol di Cuadrado e al rigore di Lukaku. Il giorno seguente, 27 aprile, tocca alla seconda semifinale, quella tra Fiorentina e Cremonese. Si riparte dal 2-0 per i viola, frutto della rete di Cabral e del rigore di Nico Gonzalez. La Cremonese sogna la rimonta. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 21.