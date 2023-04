Dopo l'1-1 dell'andata, Inter e Juventus vanno a caccia di un posto in finale di Coppa Italia. Squalificati Handanovic e Cuadrado dopo la rissa allo Stadium, ci sarà Lukaku, che però è sfavorito nel ballottaggio con Dzeko per un posto accanto a Lautaro. Allegri è senza Vlahovic: in attacco spazio a Milik e Di Maria. Torna Bonucci al centro della difesa, De Sciglio a destra