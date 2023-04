Fiorentina-Cremonese, le parole della vigilia

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, prima della sfida di ritorno contro la Cremonese, che vale un posto nella finale di Coppa Italia: "Domani partiamo con un piccolo vantaggio maturato all'andata, dobbiamo tenercelo stretto e sfruttarlo al meglio considerando l'importanza della posta in palio. Non esistono partite chiuse e le insidie non mancheranno. Ma proprio perché sappiamo cosa rappresenta questa gara per la storia della Fiorentina siamo concentrati al 100% per dare tutto e accedere in finale''. Italiano, come di consueto, ha rilasciato le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club.

Le parole di Ballardini

L'analisi in conferenza stampa dell'allenatore della Cremonese Davide Ballardini: "Abbiamo disputato solamente il primo tempo della semifinale. Domani ci giochiamo il secondo...Giocheremo contro una squadra forte, davanti al loro pubblico. Ma per noi deve essere motivo di stimolo per fare bene. Mi basterebbe vincere anche 2-0... Detto questo voglio una squadra chiara, compatta che è pronta a giocarsi la partita e che abbiamo voglia di mettere in difficoltà gli avversari. Dobbiamo essere bravi nelle due fasi di gioco. La Fiorentina ha grande gamba sugli esterni e lì dovremo essere attenti. Sono una squadra bella carica. Noi non avremo Aiwu squalificato, Tsadjout e Chiriches infortunati e probabilmente anche Benassi e Ciofani ancora a mezzo servizio".