Allegri: "Nei primi 15' eravamo addormentati"

L'allenatore della Juventus commenta la sconfitta di San Siro contro l'Inter e dunque l'eliminazione in semifinale dalla Coppa Italia: "Primo quarto d'ora eravamo addormentati poi abbiamo fatto una buona gara ma siamo stati poco pericolosi". Sulle scelte offensive: "Milik l'ho inserito nella ripresa per dare più presenza, ho dovuto far giocare Chiesa da centravanti per via delle assenze". Sul campionato: "Dobbiamo lavorare per tenere lontane Roma e Milan"

C'è delusione nelle parole di Massimiliano Allegri che analizza la sconfitta di San Siro contro l'Inter che è costata la mancata qualificazione alla finale di Coppa Italia: " Abbiamo fatto il primo quarto d'ora addormentati - dice - Nel complesso abbiamo giocato una buona gara ma abbiamo tirato poco in porta e con l'Inter è sempre difficile, quindi siamo usciti". Una sconfitta che può lasciare strascichi: " Bisogna ricaricare le energie perché abbiamo perso 4 gare su 5 in campionato, abbiamo la semifinale di Europa League, bisogna rimboccarsi le maniche, dobbiamo difendere il terzo posto per tenere lontane Milan e Roma".

"In questa stagione bisogna avere le spalle larghe"

Sulla scelta di Bonucci dal 1': "Danilo era diffidato, Bonucci stava meglio e ha fatto una buona gara, dovevamo fare meglio nella fase offensiva, non siamo riusciti a ribaltare il risultato ma ci abbiamo provato fino in fondo però bisogna aumentare attenzione, voglia e cattiveria". Una Juve che in questa stagione alterna buoni momenti ad altri meno buoni: "Dispiace perché per 60' abbiamo fatto una buona gara contro una squadra molto forte, purtroppo quest'anno bisogna essere bravi e forti e avere le spalle larghe, perché ce ne capitano di ogni, un po' ce le tiriamo noi come domenica col Napoli, all'andata è stata una buona partita ma tutto passa e poi si aggiusta". Sulle scelte offensive: "Nel secondo tempo ho messo Milik per avere più presenza in area, con gli altri fuori ho dovuto fare giocare Chiesa centravanti. Bisogna andare avanti perché ci sono 7 partite in campionato con la Roma e il Milan che sono dietro tre punti".