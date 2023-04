Italiano: "Un sogno che regaliamo a Firenze"

L'allenatore della Fiorentina commenta la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Abbiamo fatto una gara matura cercando di non concedere nulla. E' un sogno che regaliamo a questi tifosi fantastici". Sul campionato: "Le coppe qualcosina tolgono, oggi era la 50^ partita, ci sono altre sette partite e molti punti per risalire la classifica". Commisso: "Giochiamo una gara alla volta e non so dove potremo arrivare. Io ho i miei sogni" PAGELLE Condividi

C'è grande felicità nelle parole di Vincenzo Italiano che commenta la qualificazione della sua Fiorentina alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Non è una questione personale ma della società e della squadra, di quest'annata incredibile, è la 50^ partita stagionale, continuiamo a spingere e oggi abbiamo disputato una gara matura - dice - E' un traguardo fantastico e un regalo a questa gente strepitosa e il Franchi ci ha dato una grossa mano, abbiamo regalato questo sogno a tutta Firenze". Una Fiorentina particolarmente attenta dopo i rischi presi in Conference: "Subire gol poteva compromettere una gara che ci vedeva in vantaggio, in Conference non abbiamo amministrato bene, oggi credo che siamo stati bravi. Potevamo essere un po' più concentrati negli ultimi metri e fare gol, ma arriviamo in finale attraverso una gara molto matura".

"Le Coppe qualcosina tolgono al campionato" Pur disputando una gara di dominio alla Fiorentina è mancato il guizzo per chiudere la contesa in anticipo: "Avevamo preparato la gara soprattutto per non concedere all'avversario, speravamo che Ikoné o Gonzalez potessero accendere la gara ma anche loro l'hanno interpretata badando al sodo - spiega ancora - Chiaro che volevamo fare gol ma quando ci sono partite di andata e ritorno l'importante è superare il turno. Già domenica ci sarà da ripartire e bisognerà accendersi. Le coppe qualcosina tolgono al campionato, abbiamo fatto 50 partite, altre magari una trentina, abbiamo perso qualche punto, abbiamo fatto un filotto, ora ne mancano sette e ci sono tanti punti per risalire anche in campionato". vedi anche Fiorentina-Cremonese 0-0, gli highlights