Italiano: "Fatto gara pari, ora c'è la Conference"

C'è rammarico nelle parole dell'allenatore della Fiorentina per la sconfitta nella finale di Coppa Italia con l'Inter ma la consapevolezza di aver disputato una gran partita: "Siamo andati in vantaggio e potevamo raddoppiare, poi abbiamo subito due gol in 10' in cui ci siamo disuniti e nella ripresa abbiamo fatto di tutto per pareggiarla. A questi ragazzi vanno fatti i complimenti. La Conference? Con questo spirito possiamo mettere in difficoltà chiunque" PAGELLE Condividi

La Fiorentina ci ha provato fino alla fine ma il successo in Coppa Italia non è arrivato nonostante il vantaggio segnato da Nico Gonzalez e un secondo tempo in cui la Fiorentina ha messo in seria difficoltà l'Inter. Vincenzo Italiano resta comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Siamo partiti molto bene, anche dopo il primo gol potevamo raddoppiare, poi abbiamo concesso una ripartenza e il pareggio che potevamo evitare, in seguito Lautaro si è inventato il secondo gol - dice - Nella ripresa abbiamo fatto di tutto, abbiamo provato a pareggiarla, li abbiamo messi in difficoltà, mi dispiace, c'è rammarico ma abbiamo giocato alla pari con la finalista di Champions".

"Conference? Con questo spirito possiamo battere chiunque" Questa sconfitta non deve lasciare strascichi in vista di un finale di stagione ancora potenzialmente ricco di soddisfazioni per la Fiorentina impegnata nella finale di Conference League contro il West Ham: "Ora non bisogna mollare, ci sono due partite di campionato e un'altra finale - spiega ancora - Siamo abituati ad archiviare e a ripartire, ai ragazzi ho detto che quando si lotta e si gioca con il cuore non si perde mai, torniamo a casa e dobbiamo preparare i prossimi impegni senza ripetere degli errori che abbiamo commesso oggi ma con questo spirito possiamo mettere in difficoltà chiunque". vedi anche Fiorentina-Inter 1-2, gol e highlights