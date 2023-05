Fiorentina-Inter, Lautaro: "Volevo un'altra coppa, conta solo vincere"

Sul suo momento d'oro: " Personalmente volevo alzare un’altra coppa perché in questo sport alla fine è questo che conta , si tratta di questo: vincere. Oggi abbiamo iniziato male ma i miei compagni sono stati bravissimi e siamo riusciti a ribaltare la partita. Per questo motivo siamo contenti di aver lasciato la coppa a Milano". Poi sui suoi 101 gol in nerazzurro: " Voglio continuare così dando un grande contributo per la squadra, per l’Inter. È questa l’unica cosa che conta".

Dimarco: "Con calma penseremo a Istanbul"

Entusiasta anche Federico Dimarco: "Sapevamo di incontrare un avversario forte e di valore. Non è mai facile ripetersi, l’abbiamo fatto quest’anno e siamo contentissimi. Adesso con calma penseremo partita dopo partita per prepararci al meglio a Istanbul". Poi conclude: "La dedico ai familiari e questo pubblico che è ancora una volta incredibile: per come cantano, come si fanno sentire sono importantissimi per noi".