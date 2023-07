È stato espulso con la maglia della Juve, in una partita contro l'Inter, ma sconterà la squalifica con la maglia dell'Inter . È il curioso intreccio che vede protagonista Juan Cuadrado. E se un passaggio diretto da una sponda all'altra del derby d'Italia non è certo un inedito , lo è di più la carambola regolamentare che vede protagonista il colombiano. Partiamo dal recap di quanto accaduto: 4 aprile 2023, semifinale di andata dell'ultima Coppa Italia tra Juventus e Inter. La partita finisce 1-1, e finisce nel caos. Il rigore di Lukaku del pari arriva nel recupero, da lì la sua esultanza (classica) col dito alla bocca, vista come provocatoria, il secondo giallo e il rosso per Rom. Anche lui decisamente al centro di recentissimi intrecci di mercato bianconerazzurri.

Tre turni di squalifica (due ancora da scontare)

E Cuadrado? Dopo l'espulsione fu protagonista di un primo battibecco proprio con Lukaku, poco prima che il belga uscisse dal campo. Spintone di uno, spintone dell'altro: Massa vede tutto e ammonisce Cuadrado, che era diffidato e avrebbe comunque saltato il ritorno. Ma non finisce qui. Perché, poco dopo la fine della partita, si scatena il parapiglia, atto secondo. Questa volta i protagonisti sono Handanovic e, sempre lui, Cuadrado. Con annesso cartellino rosso a entrambi. Nel comunicato del Giudice Sportivo si leggerà "Tre turni di squalifica per Juan Cuadrado perché, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria (Handanovic, ndr), lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest'ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale)". Dunque un turno di stop per l'ammonizione in diffida (già scontato nella semifinale di ritorno) e due per il rosso a match concluso. Cioè le prime due partite che giocherà con la sua nuova maglia, quella dell'Inter, nella prossima Coppa Italia. È sempre derby d'Italia.