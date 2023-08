È di Alessio Curcio il primo gol della Coppa Italia 2023-24. Una rete decisiva, visto che la sua firma sull'1-0 del Catanzaro contro il Foggia vale il passaggio ai trentaduesimi di finale dove, ad attenderli, c'è l'Udinese. È stata questa la prima delle quattro partite in gara unica del turno preliminare: la primissima fase del torneo utile a completare il tabellone (insieme alle altre tre gare di domani) che parte dai trentaduesimi di finale. La rete di Curcio manda avanti il Catanzaro - ai nastri di partenza della prossima B dopo aver vinto il girone C di Serie C dello scorso campionato con la bellezza di 96 punti. Out il Foggia pronto ad una nuova stagione in C.