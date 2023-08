Nel turno preliminare di Coppa Italia, Nesta infligge una lezione al suo vecchio maestro (ai tempi della Lazio), Zeman: la Reggiana vince 6-2 in rimonta e va ai trentaduesimi, Pescara eliminato. In gol anche il nuovo acquisto Portanova, dopo le polemiche legate alla condanna per violenza sessuale. Avanti anche la FeralpiSalò

REGGIANA-PESCARA 6-2

13' Accornero (P), 27' Cuppone (P), 38' rig. e 65' rig. Lanini (R), 40' Portanova (R), 43' Girma (R), 53' Cigarini (R), 83' Vido (R)



L'allievo batte il maestro. La Reggiana di Alessandro Nesta supera largamente il Pescara di Zdenek Zeman, che di Nesta fu allenatore alla Lazio dal 1994 al 1997: finisce 6-2, con la squadra neopromossa in Serie B che stacca così il pass per i 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Monza.



Pescara avanti 2-0 (con Accornero e Cuppone al 13' e al 27'), poi la rimonta della Reggiana: accorcia Lanini su rigore, trova il provvisorio 2-2 Portanova (al centro di diverse polemiche e proteste dopo il suo arrivo nel club per la condanna in primo grado per violenza sessuale), prima che Girma, sempre nel primo tempo, concluda la rimonta. Nella ripresa segna anche Cigarini, poi di nuovo Lanini dal dischetto e Vido nel finale.

FERALPI SALO'-VICENZA 2-1

17' Di Molfetta (F), 30' Felici (F), 68' Laezza (V)



Con due gol nella prima mezz'ora, anche la FeralpiSalò neopromossa in B accede al primo turno di Coppa Italia, dove troverà il Torino. Di Molfetta e Felici indirizzano la gara con il Vicenza, al quale non basta il gol di Laezza che riapre la partita.