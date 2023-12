La Coppa Italia entra nel vivo. Con la sfida tra Lazio e Genoa di questa sera cominciano infatti gli ottavi di finale dell'edizione 2023-2024 della coppa nazionale vinta dall'Inter nella passata stagione. Oltre alla squadra di Sarri fanno il loro ingresso in tabellone anche le prime 8 squadre dell'ultima Serie A, le teste di serie, che a causa del calendario congestionato si sfideranno su un turno spalmanto in un mese, a partire dalla partita dell'Olimpico di questa sera per finire con la sfida tra Juventus e Salernitana del prossimo 4 gennaio. Vediamo allora nel dettaglio quando si giocheranno tutti gli ottavi di finale e quali sono le date in cui andranno in scena i quarti di finale, le semifinali e la finale.