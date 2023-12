Il programma degli ottavi di Coppa Italia prosegue con la sfida tra Inter e Bologna. Inzaghi si prepara a un ampio turnover anche se ha le scelte quasi contate sia in difesa che in attacco, dove ci sarà l'ex Arnautovic. In mezzo chance per Klaassen, Darmian gioca a centrocampo. Thiago Motta non rinuncia a Zirkzee, dubbi sulla catena di sinistra: ecco le probabili formazioni

