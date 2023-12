Una sconfitta dura da accettare per Walter Mazzarri che commenta in maniera quasi rassegnata la sconfitta casalinga con il Frosinone per 4-0: "Si è fatto meglio quando c'era chi gioca meno, intanto mi voglio scusare con i tifosi, mi dispiace per loro, ci hanno aiutato fino alla fine, non mi piace come abbiamo concluso, valuteremo tutti insieme cosa è accaduto - dice - Ci sta di prendere gol sull'angolo, poi sul 2-0 c'è stato un incidente ma bisogna essere il Napoli e non va bene concludere una gara così. I fischi? Ci stanno. Essere andati allo sbaraglio demoralizzandosi per due errori fatti non va bene, sembravamo una squadra che andava per conto proprio, spero che questo ci serva da lezione, bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro".