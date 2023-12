Motta: "Orgoglioso dei ragazzi, Zirkzee super"

Al termine dell’ottavo di finale vinto dal Bologna in trasferta a San Siro, l’allenatore dei rossoblù si code il passaggio ai quarti contro la Fiorentina: "Siamo un gruppo che vive di emozioni come queste e lo facciamo per la nostra gente". Poi su Zirkzee, autore di due assist decisivi nei supplementari: "Joshua è fantastico non solo in partita, è dentro al gruppo e deve continuare così" INTER-BOLOGNA 1-2: GOL E HIGHLIGHTS

È decisamente soddisfatto Thiago Motta al termine del match che ha visto il suo Bologna vincere per 2-1 ai supplementari in rimonta e in trasferta contro l’Inter campione in carica gli ottavi di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una partita completa, chi ha giocato dall’inizio ha fatto un lavoro straordinario, ma è chiaro che i cambi portano energia e freschezza". Proprio riferendosi ai subentrati, su tutti Zirkzee e Ndoye, aggiunge: "Sono giocatori che possono fare cambi ritmo quando gli altri sono stanchi, ma chi è partito dall’inizio ha fatto una partita difficile contro chi ha vinto le ultime due Coppe Italia ed è primo in campionato. I complimenti vanno a tutti, dal primo all’ultimo".

Thiago Motta: "Vittoria per la nostra gente" Ancora sul successo di San Siro che porta ai quarti contro la Fiorentina: "Siamo un gruppo che vive di emozioni come queste e lo facciamo per la nostra gente: quelli che sono venuti qui a supportarci e quelli che sono rimasti a Bologna, è stata una vittoria straordinaria". Poi aggiunge: "Sono felice di vivere questo momento, per gli elogi a me, ai ragazzi e al club, ma sempre con la consapevolezza e la convinzione del come siamo arrivati a vivere questo momento. I ragazzi non si lamentano mai, continuano a lavorare e si meritano una vittoria come quella di stasera. Abbiamo fatto cose straordinarie, ma non siamo neppure a metà stagione e dobbiamo pensare a sabato per affrontare l’Atalanta".

Thiago Motta: "Zirkzee fantastico, Arnautovic farà bene all’Inter" Sull’ex di turno Marko Arnautovic che ha lasciato il Bologna direzione Inter con la sua eredità che è adesso sulle spalle di Joshua Zirkzee: "È stata una scelta sua, voleva tornare all’Inter. Da noi ha fatto grandi cose ed era una grande opportunità per lui, ha fatto la cosa giusta e sono contento per lui, gli auguro tutto il meglio e sono convinto che darà una grossa mano all’Inter. Joshua è fantastico non solo in partita, è dentro al gruppo e deve continuare così". Infine sui suoi ex allenatori adesso modelli per lui: "Ancelotti, Gasperini, Prandelli e Mourinho sono straordinari, ho un’ammirazione enorme per tutti loro. Sono stato fortunato ad averli. Tutti mi hanno lasciato qualcosa, soprattutto la passione e il rispetto per il lavoro".