Se non è uno choc, poco ci manca. L'Inter è fuori dalla Coppa Italia, rimontata in casa ai supplementari da un Bologna che si conferma la sorpresa di questa stagione. I rossoblù di Thiago Motta volano ai quarti (affronteranno la Fiorentina) e per Simone Inzaghi è invece il momento dei rimpianti. Soprattutto perché, prima di quel folle finale, i nerazzurri sembravano avere in pugno anche questa gara. "Spiace perché avevamo vinto la Coppa Italia negli ultimi due anni. E poi dopo una gara così condotta dall'inizio alla fine avremmo meritato di vincere", il commento a fine partita dell'allenatore nerazzurro. "Il calcio però è così, ci servirà da lezione. Non eravamo abituati a essere rimontati e superati. I ragazzi non sono felici, non lo siamo tutti dopo un'ottima gara davanti ai nostri tifosi. Volevamo i quarti, ma non li abbiamo ottenuti. L'unica cosa che posso imputare ai miei è l'ultimo quarto d'ora dei supplementari".