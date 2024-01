Pioli: "Rigore non c'era, ha cambiato la partita"

L'allenatore del Milan commenta l'eliminazione della Coppa Italia: "Era un nostro obiettivo e per questo la serata è negativa. Dispiace perché il rigore del 2-1 non c'era e questo episodio ha cambiato la partita. Occorreva reagire meglio, capisco la frustrazione, ma c'era il tempo per rimediare"

C'è delusione nelle parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta casalinga con l'Atalanta che estromette il Milan dalla Coppa Italia: "Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo e meritavamo il vantaggio - dice - Abbiamo concesso il pari e invece dovevamo difendere meglio, poi la gara è cambiata per un rigore che non c'era, abbiamo perso distanze e siamo andati un po' in confusione. Ormai ci sono tante discussioni sul VAR, il mani finale? Mi sembra strano che l'arbitro non sia stato richiamato per vederlo ma l'errore grave è il rigore che non c'era".