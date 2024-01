Scontri dopo il derby, tifoso accoltellato

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera un tifoso della Roma è stato accoltellato nella notte in un pub dopo un agguato di un gruppo di ultras laziale. Il tifoso è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia indaga anche sugli scontri in zona Ponte Milvio prima e dopo la partita: al vaglio le immagini delle telecamere

Un'altra serata di tensione a Roma in occasione del derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio. Dopo la tensione e gli scontri tra ultras e forze dell'ordine intorno a Ponte Milvio prima e dopo il termine della partita, nella notte si è verifcato l'episodio più grave. Come riporta l'edizione romana del Corriere, un tifoso romanista è stato accoltellato in un pub di zona Prati, ritrovo dei tifosi giallorossi. La vittima, un 31enne, è ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tifoso giallorosso è stato colpito dopo oltre 4 ore dalla fine della partita: un gruppo di ultras laziali, molti dei quali a volto coperto, avrebbero fatto irruzione nel pub, un vero e proprio agguato in cui è rimasto ferito anche il proprietario del locale. La polizia sta indagando e dovrebbe sentire a breve i due feriti, mentre dalla scorsa notte sono al vaglio le telecamere per individuare i responsabili degli scontri in prossimità dell'Olimpico