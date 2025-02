L'allenatore del Milan commenta il passaggio in semifinale di Coppa Italia dopo il successo sulla Roma per 3-1: "Dobbiamo ancora migliorare e curare i dettagli, ma sono contento. Mancano due partite per vincere questa competizione. Il Milan come il mio Porto? Non ancora, lavoriamo per essere più compatti, per fare gol e per non prenderli". Su Ranieri: "Per me è un idolo, lo ringrazio per le sue parole"

Contento per il risultato e la semifinale di Coppa Italia raggiunta ma non ancora soddisfatto Sergio Conceiçao per il suo Milan: "Quando parlo di base, io parlo di cose essenziali come l'ambizione, la voglia, cose della vita. Cerchiamo di dare alla squadra delle idee, abbiamo preparato la gara in un allenamento, tutti i dettagli devono essere ancora curati, i ragazzi accettano quello che gli proponiamo - dice - oggi sono molto contento perché il secondo gol nasce da un recupero a centrocampo. Sono anche contento per Joao Felix e Gimenez che hanno capito subito cosa c'è da fare. Joao ha fatto un bel gol, siamo in semifinale, mancano due gare per vincere questa competizione, ora dobbiamo pensare all'Empoli che sarà una gara difficile, le partite qua in Italia sono difficili, proviamo a continuare su questa strada, andando avanti così, con l'evoluzione che voglio a livello individuale e collettiva". A fine gara ha ricevuto i complimenti di Ranieri: "Io a fine partita sono andato da lui per ringraziarlo per quello che ha fatto. Per me è un idolo. Ho guardato il foglio prima della partita e ho visto il suo nome, è un piacere per me. Ringrazio per le sue parole"