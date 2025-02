Non arrivano buone notizie per l'Atalanta, dal momento che la stagione di Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini è terminata. A confermarlo, a margine del match di Coppa Italia contro il Bologna è Luca Percassi, amministratore delegato del club ai microfoni di Mediaset. Entrambi i giocatori dovranno operarsi e, per tale ragione, saranno costretti a saltare la restante parte di stagione. Queste le parole di Percassi: "Scamacca e Scalvini verranno operati. È un enorme dispiacere per noi perché perdiamo per molto tempo due ragazzi che potevano darci una grande mano e non se lo meritavano". Poi ha continuato: "Torneranno più forti di prima, li aspettiamo ma sappiamo che li riavremo a disposizione solo dall’anno prossimo. Siamo molto dispiaciuti: sono due infortuni capitati a ridosso del mercato. Non ci siamo fatti mancare nulla".

Approfondimento Nuovo stop per Scamacca: lesione al retto femorale