L'allenatore dell'Atalanta è dispiaciuto per l'eliminazione, ma prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Negli ultimi anni abbiamo spesso fatto strada in Coppa Italia, ma abbiamo anche il campionato e una Champions che ci piace molto giocare". Gli impegni restano tanti: "Giochiamo ogni tre giorni e non posso spremere nessuno, per questo ho tolto De Ketelaere". Sul debutto di Maldini: "Buoni spunti, è un ragazzo sano"

Stavolta non ci sarà nessuna finale di Coppa Italia per l'Atalanta: "Ci dispiace molto, negli ultimi anni ci siamo sempre tolti delle soddisfazioni in questa coppa. Però ora abbiamo il campionato e anche una Champions che ci piace molto giocare...". Gasperini commenta così l'eliminazione ai quarti di finale per mano del Bologna. La sua squadra continua a giocare spesso e le energie possono venir meno. "Ho cambiato De Ketelaere perché siamo pochi in attacco e giochiamo ogni tre giorni. Non posso far giocare 90 minuti agli attaccanti in tutte le partite, giocheremo anche sabato e mercoledì in Champions, devo per forza ricorrere alla panchina. Ormai è raro con i 5 cambi che i giocatori offensivi finiscano le partite, non succede solo a noi ma anche a tutte le migliori squadre del campionato".