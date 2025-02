L'allenatore del Bologna si gode la qualificazione in semifinale: "Grande prestazione, volevamo vincere per fare la storia. Tutti quanti si sentono coinvolti, vedere come sono entrati i panchinari è un'enorme soddisfazione per me". Dopo due anni Italiano potrebbe e vorrebbe giocare un'altra finale: "L'atmosfera è stupenda, la Coppa Italia è una bellissima competizione da giocare"

Tra la Coppa Italia e Italiano c'è feeling, ormai è innegabile. Quarta semifinale consecutiva per l'allenatore, il Bologna invece non la conquistava da 26 anni, stagione 1998/1999. "Abbiamo cercato la vittoria, ci siamo detti che volevamo fare la storia e ci siamo riusciti. La nostra prestazione è stata ottima e non è semplice venire qui a Bergamo per provare a fare la partita". C'è qualcosa che lo rende molto orgoglioso: "I giocatori dalla panchina sono entrati con la giusta mentalità, è bello vedere queste cose". C'è una spiegazione: "La Champions ci ha fatto crescere, ci ha tolto energie ma mi ha permesso anche di coinvolgere tutti i giocatori e ora ognuno si sente parte della squadra nella giusta maniera". L'ambiente facilita il lavoro: "Qui a Bologna c'è serietà e professionialità, ciò permette di lavorare nelle condizioni migliori e di crescere anno dopo anno". In semifinale la Juve o l'Empoli: "Prepareremo poi la prossima partita contro l'avversaria che affronteremo. Tornare in finale di Coppa Italia mi piacerebbe, c'è una bellissima atmosfera con lo stadio diviso a metà. Questa è una bella competizione da giocare". Ora lo hanno imparato anche a Bologna.