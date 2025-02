Ranieri: "Non dimentichiamoci come stava la Roma"

"I ragazzi ci sono e ci credono"

Sul percorso della squadra che deve risalire in campionato: "Adesso io sono curioso di vedere la squadra come reagisce, andiamo su un campo difficile come quello del Venezia, e voglio vedere come lotteremo, con che spirito, ricordate dove ho preso la squadra? - dice ancora - Dobbiamo lasciare la consapevolezza di voler fare il massimo, i ragazzi ci sono e ci credono e questo è l'importante. Dobbiamo lavorare, anche per i ragazzi non è facile cambiare tre allenatori con idee diverse in un campionato, non è facile e io devo sempre ringraziarli, oggi abbiamo sbagliato qualche palla in più, non siamo riusciti a trovare Dybala tra le linee e piccole cose che abbiamo fatto meno bene. Ho fatto i complimenti a Conceiçao, non ho problemi a dare merito agli avversari".