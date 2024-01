Furlani: "Episodi penalizzanti. Sul mercato..."

La delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta si fa sentire, in campionato il Milan è altalenante e l'uscita dalla Champions League non ha certo reso felice il club. Sfumato l'obiettivo della coppa nazionale, il Milan ha come obiettivo quello di restare tra le prime quattro in Serie A (attualmente è terzo) e provare ad arrivare fino in fondo in Europa League. Parole dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani: "Dispiace molto perché è bello essere in gara fino in fondo, avremmo preferito essere ancora in Champions, in Coppa Italia ed essere posizionati meglio in campionato. Stasera gli episodi hanno pesato molto, ma non va tutto male e rimaniamo focalizzati sul presente con lucidità e voglia di fare bene", spiega.