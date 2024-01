L'attaccante polacco è stato il mattatore del confronto con il Frosinone. Milik è tornato al gol dal derby del 7 ottobre scorso. Non una ma tre reti, succede ad Alex Del Piero come ultimo giocatore ad aver realizzato una tripletta in Coppa Italia con la Juve nel gennaio del 2006. Per l'attaccante è la prima marcatura multipla da quando veste la maglia bianconera GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT - IL TABELLONE

A inizio gara aveva espresso il desiderio di tornare a segnare perché il gol mancava dallo scorso 7 ottobre, nel derby con il Torino. Detto fatto, non uno ma anzi tre gol, quasi quattro se non fosse stato per una posizione di fuorigioco. Arkadiusz Milik è tornato a prendersi la Juve e per Allegri diventa una freccia molto preziosa da poter sfruttare in quello che l'allenatore bianconero stesso, a fine gara, ha ammesso essere il momento più importante della stagione. Milik, dal canto suo, dopo una stagione complicata dagli infortuni e dunque da un impiego altalenante, ha risposto presente. Per la prima volta da quando è alla Juventus, l'attaccante ha segnato una marcatura multipla. E' arrivata, come detto, una tripletta, l'ultima realizzata da Milik risale al 4 febbraio 2022 nella sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Angers finita 5-2.

Del Piero l'ultimo a segnare una tripletta in Coppa Italia prima di Milik Una tripletta che ha il sapore speciale dal momento che Milik succede a Del Piero, in questo tipo di performance, ultimo giocatore bianconero ad aver segnato tre gol in una gara di Coppa Italia: era il 10 gennaio 2006 contro la Fiorentina. Dopo Bologna e Parma, il Frosinone è la terza squadra in Italia contro cui l'attaccante bianconero ha trovato una marcatura multipla. Tuttavia, Milik non è nuovo a questo tipo di prestazioni dal momento che anche in Coppa d'Olanda, con la maglia dell'Ajax, aveva segnato diversi gol in una singola partita, addirittura ne fece sei ai dilettanti dello Jos Watergraafsmeer, club all'epoca militante nella quinta divisione olandese.