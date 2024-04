Dopo averla battuta in campionato all’Olimpico, la Lazio di Tudor si prepara a riaffrontare la Juventus, questa volta allo Stadium, per la semifinale d’andata in Coppa Italia. L’allenatore croato dovrebbe proporre Guendouzi dal 1’: il francese, autore dell’assist decisivo a Marusic, era partito dalla panchina contro i bianconeri. Da valutare il ritorno tra i titolari di Immobile, che potrebbe giocare al posto di Castellanos, e Luis Alberto anche lui escluso in campionato

