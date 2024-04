L'allenatore della Lazio commenta il ko contro la Juventus nella semifinale di andata della Coppa Italia: "La fisicità ha fatto la differenza, quando loro giocano così ti mettono sotto: ma il 2-0 lascia ancora tutto aperto in vista del ritorno"

Discorso ancora aperto, il 2-0 incassato allo Stadium non spaventa Igor Tudor, che al termine della partita commenta il ko della sua Lazio e rimanda il discorso alla gara di ritorno del 23 aprile: "Ci sono stati un po’ di problemi, abbiamo fatto un buon primo tempo e poi un brutto secondo tempo. Tre giorni fa abbiamo speso tanto e oggi questa Juve per noi era troppo. Abbiamo avuto i problemi di Zaccagni e Patric, poi la Juve quando gioca così ti mette sotto. Il 2-0 però tiene aperto tutto per il ritorno".