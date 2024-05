Al Bano è stato scelto per eseguire l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 15 maggio all'Olimpico, tra Atalanta e Juventus

Juventus e Atalanta a contendersi il trofeo ma, prima del via, sarà Al Bano a rubare loro la scena prima della finale di Coppa Italia. Il celebre cantante di Cellino San Marco canterà infatti l’inno di Mameli prima del fischio d’inizio della gara, in programma mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma, alle 21. Al Bano, classe ’43 (compirà 81 anni cinque giorni dopo la sua performance all’Olimpico, il 20 maggio), non ha certo bisogno di presentazioni, con una carriera strepitosa alle spalle ricca di successi e riconoscimenti. Un successo andato oltre i confini italiani e che gli è stato tributato in ogni parte del mondo, trovando riscontro nei suoi 26 dischi d’oro e 8 di platino. Fino a quest’ultimo riconoscimento dal mondo del calcio.