L'Atalanta che vola e il tabù finali da sfatare

L'Atalanta - con il morale molto alto dopo il successo con la Roma - è già al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro la Juve, in programma mercoledì. La squadra di Gasperini vorrebbe riportare a Bergamo un trofeo che manca da 61 anni. Nonostante il rendimento molto differente delle due squadre nell'ultimo periodo, i nerazzurri sono consapevoli delle insidie che possono arrivare dai bianconeri in un match così importante. Nel video le ultime news con l'inviato a Zingonia Massimiliano Nebuloni