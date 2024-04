L’Atalanta raggiunge la Juventus in finale, riproponendo così lo stesso duello che assegnò il trofeo nel 2021. Molto è cambiato, però, nel giro di appena tre anni. Era la Juve di Pirlo allenatore e Cristiano Ronaldo in attacco, la Dea aveva Muriel e Zapata. Degli undici titolari di quella sfida ne sono rimasti 4 per parte. Oltre a Gasperini…

LE PAGELLE DI ATALANTA-FIORENTINA 4-1 - GLI HIGHLIGHTS