Non tutti i successi hanno un trofeo, inutile quindi cercare nella bacheca di Gasperini l'ultimo: aver portato l’Atalanta ad essere favorita in una finale contro la Juventus. E pensare che non valga nulla è sbagliato. Perché cambiare la percezione, alzare lo status di un club può essere molto più lungo e complesso che sollevare, magari casualmente, una coppa. Questo è uno dei tanti della sua carriera. Di quei premi in ottone o metalli affini non ne luccica, per ora, neppure uno. Ma di quegli altri, quei riconoscimenti che non si toccano ma che restano, a voglia…Ad Allegri invece serve una stanza per esporre tutti i suoi trofei. Nessuno in circolazione in Italia ha vinto quanto lui, eppure oggi ci appare solo, in quella stanza piena di coppe da lucidare, fotografia degli splendori di un passato che non pare voler tornare. La finale di Roma non sembra in grado di sovvertire i giudizi: Gasperini resterà maestro di calcio anche se dovesse continuare ad essere il più bravo dei perdenti, Allegri rimarrà comunque il meno amato tra i vincenti anche se dovesse aggiungere quella Coppa alle altre.