La Juve ha conquistato l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions, ma il pareggio con la Salernitana ha confermato l'onda lunga del periodo negativo. La finale di Coppa Italia con l'Atalanta è un'occasione per dare un senso positivo a questa stagione. Yildiz in dubbio per un problema alla spalla, Alex Sandro e Danilo invece si sono allenati regolarmente. Martedì alle 14 la partenza per Roma. Nel video le ultime news con Giovanni Guardalà