Allegri: "Giocare come fosse l'ultima finale"

Cosa ha la Juve in più dell'Atalanta?

Allegri: "Nelle finali hai il 50% di possibilità, dovremo portare l'episodio dalla nostra parte perché con loro le partite non finiscono mai. Quello che ho imparato è che il calcio è meraviglioso perché una situazione può rovesciarsia a favore o contro in un attimo. Affronteremo una squadra forte che tutti danno per favorita, noi dobbiamo essere bravi. Come diceva Danilo, per noi può essere l’ultima finale, non è detto si rigiochi il prossimo anno. Dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo con serenità, lucidità e concretezza. Poi se gli avversari saranno più bravi gli stringeremo la mano perchè avranno meritato"