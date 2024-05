Vlahovic: "Penso ad altri trofei con la Juve"

Il match winner dell'Olimpico commenta il successo della Juve in Coppa Italia: "In questa stagione abbiamo sofferto ma abbiamo anche centrato due obiettivi. Stasera abbiamo giocato contro una grandissima squadra". Su questo trofeo dopo due anni: "Sto pensando già a vincerne altri con la Juve, perché la vittoria è nel Dna di questo club"

E' stato senza dubbio il trascinatore della Juventus nella finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri contro l?Atalanta, e non solo per il gol ma soprattutto per una prestazione di grande spirito, al servizio della squadra: "Adesso si fa fatica a parlare - dice a fine gara - Ringrazio i miei compagni, solo noi sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo affrontato in questa stagione ma abbiamo centrato due obiettivi, peccato per lo Scudetto ma l'Inter lo ha vinto meritatamente, noi stasera abbiamo vinto contro una grandissima squadra, l'Atalanta, a cui vanno fatti i complimenti".