Gilardino e Sottil: “Facciamo che sia una festa"

Sindaco Bucci: "Derby sia una festa per la città"

“Lo sport educa i buoni cittadini. Con Genova ‘24 abbiamo investito nello sport, in quest’ottica il derby è un’opportunità per far vedere all’Italia e all’Europa come si fa un derby. Non dovrà essere solo una festa sportiva ma anche dal punto di vista della città che vuole vedere uno spettacolo bello, di chi vuole goderselo comportandosi in maniera civile. Vogliamo uno stadio dove sia bello andare con la famiglia, uno stadio moderno in cui si trascorra tempo prima e dopo la partita e per farlo bisogna che ci alleniamo a sapere come si gestisce il tifo. Il mio messaggio è alle squadre e a tutti i tifosi: vogliamo che questo derby sia ricordato come derby in cui i tifosi danno grande esempio di tifoseria. Tutti mi dicono che le coreografie delle nostre squadre sono le più belle: che sia un bellissimo spettacolo coreografico ma non che il giorno dopo si vada sui giornali perché è successo qualcosa di negativo. Godiamoci il derby senza sporcarlo con comportamenti non legali. Sono certo che sarà una grande festa”.