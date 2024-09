Napoli, Mario Rui ha chiesto il reintegro in rosa

Il terzino portoghese del Napoli Mario Rui ha chiesto l'intervento dell'Assocalciatori per tornare ad allenarsi col resto del gruppo. Legato al club partenopeo da altri due anni di contratto, il laterale,che non rientra nel progetto di Conte, dopo aver rifiutato diverse destinazioni tra agosto e settembre da diversi giorni si allena senza compagni e per questo motivo ha chiesto l'intervento dell'AIC

Novità in casa Napoli sul fronte Mario Rui. Il 33enne terzino portoghese infatti ha chiesto, tramite l'intervento dell'Assocalciatori, di essere reintegrato in rosa. Il calciatore, arrivato nel gennaio del 2018, ha giocato 227 partite con la maglia del Napoli, realizzando 3 gol e 26 assist. Il portoghese ha vinto la Coppa Italia nel 2019/20 e lo scudetto nel 2022/23. Nelle scorse settimane gli era stato comunicato di non far parte del progetto e dunque la conseguente decisione di escluderlo dal gruppo di lavoro di Conte dopo che aveva rifiutato diverse offerte sul mercato fra cui quella del Galatasaray. Da diversi giorni Mario Rui si allena senza compagni e per questo motivo ha chiesto l'intervento dell'AIC: la sua richiesta è quella di tornare ad allenarsi in gruppo mentre per il Napoli può allenarsi a Castelvolturno ma in orari diversi dal resto della squadra