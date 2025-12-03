L'allenatore del Napoli in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari: "È stata una partita dura, ma alla fine il risultato è giusto. Ho avuto buone risposte da parte di tutti, sappiamo che c’è e ci sarà da soffrire". Su Lucca: "Ha fatto gol ma deve lavorare in maniera dura per essere una buona alternativa"

Il Napoli rischia, ma alla fine batte il Cagliari dopo una lunga serie di rigori (10-9) ed è ai quarti di finale di Coppa Italia. Prestazione che è stata analizzata dall'allenatore degli azzurri Antonio Conte in conferenza stampa: "È stata una partita dura, ma alla fine il risultato è giusto. Ho avuto buone risposte da chi aveva giocato poco, anche se poi sono fisiologicamente calati. Sappiamo che c’è e ci sarà da soffrire. Ora grande compattezza, energia e senso di responsabilità di tutti". E su Lucca: "Ha fatto gol ma deve lavorare in maniera dura per essere una buona alternativa".