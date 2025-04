Il Milan si qualifica per la finale di Coppa Italia travolgendo 3-0 l'Inter grazie a una doppietta di Jovic (migliore in campo) e a un gol di Reijnders (15 gol stagionali, capocannoniere rossonero assieme a Pulisic). Prosegue la maledizione derby per la squadra di Inzaghi. Le pagelle di Paolo Ciarravano

