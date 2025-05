Milan, nei preliminari c'è il Bari come nel 1987

Nel giorno dell'ufficializzazione di Igli Tare come nuovo ds, i rossoneri conoscono da dove ripartiranno nella prossima stagione: dai 32esimi di Coppa Italia. L'avversario sarà il Bari, che ha come incentivo in più la possibilità di giocarsi un derby pugliese nel turno successivo qualora il Lecce battesse la Juve Stabia. Nel 1987, il Milan ripartì proprio dalla sfida col Bari in Coppa Italia, al termine di quella stagione i rossoneri vinsero lo Scudetto

Dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna per un posto in Europa League ai 32esimi in pochi mesi, è questo il percorso a ritroso del Milan che giocherà la sua prima partita ufficiale della prossima stagione affrontando il Bari a San Siro. Nel giorno dell'ufficialità di Igli Tare come nuove direttore sportivo, il club rossonero fissa questa prima certezza: ripartire da lontano nell'anno in cui l'unica competizione da giocare oltre al campionato sarà la Coppa Italia. Infatti, come il Napoli dell'anno post spallettiano, i rossoneri saranno costretti a disputare i 32esimi di finale. Come nel lontano 1987, al primo turno della Coppa Italia, dunque, sarà il Bari l'avversario. All'epoca, come oggi, il Milan andò incontro a una specie di rifondazione: fu il primo anno di Arrigo Sacchi allenatore, culminato con la vittoria dello Scudetto. Il Milan, in quella occasione disputò anche la Coppa Uefa, cammino che si interruppe ai sedicesimi di finale, mentre nella coppa nazionale i rossoneri non andarono oltre gli ottavi.