Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa Italia, il calendario e le partite dei sedicesimi: date e orari

Coppa Italia

La Lega calcio ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ultimo turno prima dell'ingresso, dagli ottavi, delle big di Serie A. Si parte martedì 23 settembre con Cagliari-Frosinone fino a giovedì 25 con Torino-Pisa. Milan-Lecce si giocherà martedì 23 alle ore 21.00

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI

Gli accoppiamenti erano già ufficiali, ora sono state ufficializzate anche le date e gli orari dei sedicesimi di Coppa Italia. Otto partite in tre giorni, dal 23 al 25 settembre. Si comincia con Cagliari-Frosinone e si chiude con Torino-Pisa. Ecco il programma completo:

  • Cagliari-Frosinone martedì 23 settembre ore 17.00
  • Udinese-Palermo martedì 23 settembre ore 18.30
  • Milan-Lecce martedì 23 settembre ore 21.00
  • Parma-Spezia mercoledì 24 settembre ore 17.00
  • Verona-Venezia mercoledì 24 settembre ore 18.30
  • Como-Sassuolo mercoledì 24 settembre ore 21.00
  • Genoa-Empoli giovedì 25 settembre ore 18.30
  • Torino-Pisa giovedì 25 settembre ore 21.00

Coppa Italia: Altre Notizie

Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi

Coppa Italia

La Lega calcio ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ultimo...

Leao-Pulisic, Bari ko: Milan ai sedicesimi

Coppa Italia

Il Milan inizia ufficialmente la sua stagione superando il turno di Coppa Italia contro il Bari,...

Leao segna e si fa male: costretto al cambio

milan-bari

Rafa Leao è stato costretto a lasciare il campo dopo 17 minuti di gioco nel corso del match tra...

Milan, nei preliminari c'è il Bari come nel 1987

Coppa Italia

Nel giorno dell'ufficializzazione di Igli Tare come nuovo ds, i rossoneri conoscono da dove...

Furlani: "Anno fallimentare, ci saranno decisioni"

Coppa Italia

Duro sfogo dell'ad del Milan al termine della finale di Coppa Italia persa contro il Bologna: "È...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE