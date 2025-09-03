Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi

La Lega calcio ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ultimo turno prima dell'ingresso, dagli ottavi, delle big di Serie A. Si parte martedì 23 settembre con Cagliari-Frosinone fino a giovedì 25 con Torino-Pisa. Milan-Lecce si giocherà martedì 23 alle ore 21.00

Gli accoppiamenti erano già ufficiali, ora sono state ufficializzate anche le date e gli orari dei sedicesimi di Coppa Italia. Otto partite in tre giorni, dal 23 al 25 settembre. Si comincia con Cagliari-Frosinone e si chiude con Torino-Pisa. Ecco il programma completo: