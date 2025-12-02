Offerte Sky
Atalanta-Genoa, le probabili formazioni

Coppa Italia

Atalanta e Genoa si affrontano negli ottavi di Coppa Italia questo mercoledì alle 15 alla New Balance Arena. Palladino ritrova dal 1' Sportiello e Kolasinac. De Rossi non farà turnover estremo. Chi vince sfida la vincente di Juventus-Udinese

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Sportiello
Marco Sportiello
Portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore Centrale destro
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Difensore Centrale sinistro
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
Attaccante

Atalanta (3-4-1-2), la probabile formazione

Sportiello; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic; Krstovic, Lookman. All. Palladino

  • La Coppa Italia offre una chance da titolare a Sportiello in porta
  • In difesa torna titolare Kolasinac mentre a centrocampo è De Roon a rifiatare lasciando spazio a Pasalic
  • Gli altri tre cambi rispetto a domenica scorsa sono Zalewski per Zappacosta, Krstovic per Scamacca e Samardzic per De Ketelaere
Genoa
Benjamin Siegrist
Benjamin Siegrist
Portiere
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore Centrale destro
Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
Difensore Centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale sinistro
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno Destro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
Centrocampista Centrale
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista Centrale
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Lorenzo Venturino
Lorenzo Venturino
Trequartista
Genoa
Albert Grønbæk
Albert Grønbæk
Trequartista
Genoa
Jeff Ekhator
Jeff Ekhator
Attaccante

Genoa (3-4-2-1), la probabile formazione

Siegrist; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Martin; Venturino, Groenbak; Ekhator. All De Rossi

  • De Rossi non farà un turnover estremo
  • Sugli esterni torna Norton-Cuffy
  • In attacco Ekhator di nuovo titolare e al suo fianco Venturino

