Atalanta-Genoa, le probabili formazioni

Atalanta e Genoa si affrontano negli ottavi di Coppa Italia questo mercoledì alle 15 alla New Balance Arena. Palladino ritrova dal 1' Sportiello e Kolasinac. De Rossi non farà turnover estremo. Chi vince sfida la vincente di Juventus-Udinese
Atalanta (3-4-1-2), la probabile formazione
Sportiello; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic; Krstovic, Lookman. All. Palladino
- La Coppa Italia offre una chance da titolare a Sportiello in porta
- In difesa torna titolare Kolasinac mentre a centrocampo è De Roon a rifiatare lasciando spazio a Pasalic
- Gli altri tre cambi rispetto a domenica scorsa sono Zalewski per Zappacosta, Krstovic per Scamacca e Samardzic per De Ketelaere
Genoa (3-4-2-1), la probabile formazione
Siegrist; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Martin; Venturino, Groenbak; Ekhator. All De Rossi
- De Rossi non farà un turnover estremo
- Sugli esterni torna Norton-Cuffy
- In attacco Ekhator di nuovo titolare e al suo fianco Venturino