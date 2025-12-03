Offerte Sky
Bologna-Parma, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Derby di coppa tra Bologna e Parma. I campioni in carica recuperano Immobile (convocato dopo 3 mesi), ma dal primo minuto come centravanti ci sarà Dallinga, alle sue spalle Fabbian con Orsolini e Bernardeschi esterni. Capitan De Silvestri giocherà centrale in difesa. Nel Parma Cuesta cambia l'attacco, chance per la coppia Benedyczak-Djuric, esordio in porta per Guaita

IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

Probabili formazioni
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Bologna
Lorenzo De Silvestri
Lorenzo De Silvestri
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Bologna
Ibrahim Sulemana
Ibrahim Sulemana
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, De Silvestri, Lucumì, Lykogiannis; Sulemana, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Bernardeschi; Dallinga. All. Italiano

  • La difesa del titolo da parte del Bologna comincia con il derby. Italiano ritrova Immobile tra i convocati, ma in attacco dovrebbe essere titolare Dallinga con Orsolini, Fabbian e Bernaredeschi nella linea dei trequartisti
  • Chance a Sulemana a centrocampo, con lui Ferguson
  • In difesa si va verso l'impiego di De Silvestri da centrale in coppia con Lucumì. Sulle fasce Lykogiannis e Zortea, in porta Ravaglia
Parma
Vicente Guaita
Vicente Guaita
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Parma
Hernani
Hernani
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Parma
Milan Djuric
Milan Djuric
Parma
Adrian Benedyczak
Adrian Benedyczak

Le scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2): Guaita; Del Prato, Valenti, Troilo; Britschgi, Bernabé, Hernani, Ordonez, Valeri; Benedyczak, Djuric. All. Cuesta
  • Dopo aver perso il primo in campionato in casa, Cuesta prova a vincere il derby emiliano al Dall'Ara negli ottavi di Coppa Italia. Lo farà con Guaita in porta: pescato tra gli svincolati dopo l'infortunio di Suzuki, è pronto per l'esordio in gialloblù
  • Staffetta in attacco, dove la coppia Cutrone-Pellegrino dovrebbe lasciare spazio a quella composta da Djuric e Benedyczak
  • Non solo turnover: confermati Bernabé a centrocampo, Valenti e Del Prato in difesa così come Britschgi e Valeri sulle fasce

