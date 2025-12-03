Derby di coppa tra Bologna e Parma. I campioni in carica recuperano Immobile (convocato dopo 3 mesi), ma dal primo minuto come centravanti ci sarà Dallinga, alle sue spalle Fabbian con Orsolini e Bernardeschi esterni. Capitan De Silvestri giocherà centrale in difesa. Nel Parma Cuesta cambia l'attacco, chance per la coppia Benedyczak-Djuric, esordio in porta per Guaita

