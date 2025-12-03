Derby di coppa tra Bologna e Parma. I campioni in carica recuperano Immobile (convocato dopo 3 mesi), ma dal primo minuto come centravanti ci sarà Dallinga, alle sue spalle Fabbian con Orsolini e Bernardeschi esterni. Capitan De Silvestri giocherà centrale in difesa. Nel Parma Cuesta cambia l'attacco, chance per la coppia Benedyczak-Djuric, esordio in porta per Guaita
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, De Silvestri, Lucumì, Lykogiannis; Sulemana, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Bernardeschi; Dallinga. All. Italiano
- La difesa del titolo da parte del Bologna comincia con il derby. Italiano ritrova Immobile tra i convocati, ma in attacco dovrebbe essere titolare Dallinga con Orsolini, Fabbian e Bernaredeschi nella linea dei trequartisti
- Chance a Sulemana a centrocampo, con lui Ferguson
- In difesa si va verso l'impiego di De Silvestri da centrale in coppia con Lucumì. Sulle fasce Lykogiannis e Zortea, in porta Ravaglia
Le scelte di Cuesta
- Dopo aver perso il primo in campionato in casa, Cuesta prova a vincere il derby emiliano al Dall'Ara negli ottavi di Coppa Italia. Lo farà con Guaita in porta: pescato tra gli svincolati dopo l'infortunio di Suzuki, è pronto per l'esordio in gialloblù
- Staffetta in attacco, dove la coppia Cutrone-Pellegrino dovrebbe lasciare spazio a quella composta da Djuric e Benedyczak
- Non solo turnover: confermati Bernabé a centrocampo, Valenti e Del Prato in difesa così come Britschgi e Valeri sulle fasce