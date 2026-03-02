Torna la Coppa Italia con l'andata delle semifinali: domani alle 21 si gioca Como-Inter. Fabregas rilancia Nico Paz dal 1', con Vojvoda e Jesus Rodriguez alle spalle di Douvikas. Nell'Inter torna titolare Calhanoglu, con Sucic e Mkhitaryan a centrocampo. Dimarco dovrebbe riposare: a sinistra pronto Carlos Augusto. Davanti, senza Lautaro e Bonny infortunati, giocano Pio e Thuram. Le probabili formazioni di Como-Inter

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT