Como-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Coppa Italia

Torna la Coppa Italia con l'andata delle semifinali: domani alle 21 si gioca Como-Inter. Fabregas rilancia Nico Paz dal 1', con Vojvoda e Jesus Rodriguez alle spalle di Douvikas. Nell'Inter torna titolare Calhanoglu, con Sucic e Mkhitaryan a centrocampo. Dimarco dovrebbe riposare: a sinistra pronto Carlos Augusto. Davanti, senza Lautaro e Bonny infortunati, giocano Pio e Thuram. Le probabili formazioni di Como-Inter

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Sergi Roberto
Sergi Roberto
Centrocampista centrale
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Ala destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Ala sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

La probabile formazione del Como

4-2-3-1: Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.

  • Dopo la squalifica contro la Juve e l'iniziale panchina col Lecce, torna Nico Paz dal 1'
  • In attacco conferma per Douvikas, già a quota 12 gol stagionali
  • Torna titolare anche Sergi Roberto in mezzo, qualche variazione in difesa rispetto all'ultima partita di campionato
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezz'ala sinistra
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

La probabile formazione dell'Inter

3-5-2: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu

  • Calhanoglu torna titolare, così come Acerbi
  • Chance per Sucic a centrocampo
  • A sinistra potrebbe riposare Dimarco: Carlos Augusto verso una maglia dal 1'
  • Bonny e Lautaro sono out, coppia d'attacco Thuram ed Esposito

