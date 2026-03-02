Torna la Coppa Italia con l'andata delle semifinali: domani alle 21 si gioca Como-Inter. Fabregas rilancia Nico Paz dal 1', con Vojvoda e Jesus Rodriguez alle spalle di Douvikas. Nell'Inter torna titolare Calhanoglu, con Sucic e Mkhitaryan a centrocampo. Dimarco dovrebbe riposare: a sinistra pronto Carlos Augusto. Davanti, senza Lautaro e Bonny infortunati, giocano Pio e Thuram. Le probabili formazioni di Como-Inter
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Como
4-2-3-1: Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.
- Dopo la squalifica contro la Juve e l'iniziale panchina col Lecce, torna Nico Paz dal 1'
- In attacco conferma per Douvikas, già a quota 12 gol stagionali
- Torna titolare anche Sergi Roberto in mezzo, qualche variazione in difesa rispetto all'ultima partita di campionato
La probabile formazione dell'Inter
3-5-2: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu
- Calhanoglu torna titolare, così come Acerbi
- Chance per Sucic a centrocampo
- A sinistra potrebbe riposare Dimarco: Carlos Augusto verso una maglia dal 1'
- Bonny e Lautaro sono out, coppia d'attacco Thuram ed Esposito