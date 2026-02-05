Dopo l'approdo in semifinale di Coppa Italia, Palladino esalta i suoi: "Abbiamo ritrovato il dna di questa società. I subentrati hanno fatto la differenza ed è lo spirito di gruppo che voglio. Mi piace difendermi attaccando e anche ai ragazzi: è una cosa che ci accomuna e che ha sempre contraddistinto questa squadra fin da quando c’era Gasperini"

Un applauso ai suoi giocatori, uno alla società, uno ai tifosi. Raffaele Palladino è raggiante dopo aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia battendo 3-0 la Juventus, e ringrazia tutti. "Ringrazio i ragazzi, la società e dedichiamo la vittoria ai tifosi: stasera lo stadio era una bolgia e ci siamo fatti trascinare. Una serata magica, ci teniamo a questa competizione”. Poi un ringraziamento più specifico, perché “i subentrati hanno fatto la differenza”, sottolinea, “e questo è lo spirito di gruppo che mi piace. Punto su tutti i ragazzi”. L’analisi della gara è presto fatta: in una partita di duelli individuali, Palladino ammette: “Siamo stati concreti e cinici, ma anche compatti quando c’era da difendere. La Juventus mi ha impressionato per forza e qualità, abbiamo affrontato uno de migliori allenatori in circolazione e questo dà ancora più valore alla nostra vittoria. Dobbiamo essere onesti: potevano passare in vantaggio ma sono le partite che mi piacciono".