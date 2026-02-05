“Se si fa la conta delle occasioni, stasera è tutto falsato”. Luciano Spalletti esce dalla Coppa Italia rimediando un pesante 3-0 che probabilmente non è specchio fedele di quello che si è visto in campo, ma evita le polemiche: “Loro sono stati più bravi di noi nei momenti determinanti della partita, gli facciamo i complimenti perché giocano un buon calcio e sono squadra costruita bene”, il suo commento dopo la gara. “Quando la partita si è fatta vera, sono mancate le scelte importanti e determinanti, le decisioni lucide e veloci, che abbiamo preso tutte sbagliate, e loro tutte giuste. Abbiamo qualche difetto ma siamo una squadra. Bisogna rendersi conto di quei momenti che diventano determinanti, saperli riconoscere ed essere decisivi. Poi nel finale siamo andati un po’ in giro per il campo per cercare di mettere a posto le cose perdendo ordine: se avessimo fatto un finale con una logica…”.

