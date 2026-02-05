Juventus, Spalletti: "Poca lucidità nei momenti chiave, abbiamo difetti ma siamo squadra"Coppa Italia
L'allenatore bianconero analizza l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Loro sono stati più bravi di noi nei momenti determinanti della partita, ma se si fa la conta delle occasioni, è tutto falsato. Ci è mancata la capacità di fare le scelte giuste quando contava”. Sull’episodio del rigore controverso: “Mi interessano altre cose, faccio un lavoro differente”
“Se si fa la conta delle occasioni, stasera è tutto falsato”. Luciano Spalletti esce dalla Coppa Italia rimediando un pesante 3-0 che probabilmente non è specchio fedele di quello che si è visto in campo, ma evita le polemiche: “Loro sono stati più bravi di noi nei momenti determinanti della partita, gli facciamo i complimenti perché giocano un buon calcio e sono squadra costruita bene”, il suo commento dopo la gara. “Quando la partita si è fatta vera, sono mancate le scelte importanti e determinanti, le decisioni lucide e veloci, che abbiamo preso tutte sbagliate, e loro tutte giuste. Abbiamo qualche difetto ma siamo una squadra. Bisogna rendersi conto di quei momenti che diventano determinanti, saperli riconoscere ed essere decisivi. Poi nel finale siamo andati un po’ in giro per il campo per cercare di mettere a posto le cose perdendo ordine: se avessimo fatto un finale con una logica…”.
Approfondimento
"Non tutti fanno la scelta giusta nel momento giusto"
“Quando ti capitano quelle 4-5 palle e non la dai giusta, o ci si incasina essendo in due contro uno… Poi fuori di un centimetro, traversa, addosso al portiere… Cosa ci manca? Saper fare la scelta determinante nel momento determinante. Non tutti ci riescono”, continua Spalletti. “La cosa più difficile sarà domani far credere ai ragazzi quello che è successo oggi. Intanto ho fiducia che anche voi la raccontiate bene…”. Sul rigore, assegnato dopo il richiamo del Var e la revisione di Fabbri al monitor (mano di Bremer su un cross ravvicinato di Ederson), l’allenatore della Juventus non polemizza: “È rigore perché la tocca con la mano. Mi interessano altre cose, faccio un lavoro differente”.