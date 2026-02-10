L'allenatore del Napoli commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia tra arbitri e le difficoltà di una rosa falcidiata dagli infortuni: "Degli arbitri si lamentano tutti, occorre fare uno step, gli infortuni di quest'anno sono qualcosa di incredibile e con questa rosa non possiamo fare di più perché questi ragazzi vanno elogiati". Sulla rincorsa Scudetto: "Cerchiamo di fare il meglio possibile di gara in gara" CRONACA - IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA - PAGELLE

C'è senza dubbio rammarico nelle parole di Antonio Conte al termine del quarto di finale di Coppa Italia perso contro il Como ai rigori. L'allenatore del Napoli smorza eventuali polemiche sulla direzione di gara non commentando i singoli episodi del match ma lascia spazio ad alcune considerazioni di carattere generale: "Non andiamo a parlare del discorso arbitrale perché in ogni gara c'è sempre qualcuno che si lamenta, non è una buona stagione per gli arbitri e il VAR perché tutti si lamentano - dice a Mediaset - Bisogna fare uno step in avanti così come lo faciamo noi allenatori per migliorare le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i suoi arbitri e i VAR perché ci sono troppe lamentele e non va bene per nessuno".

"Ragazzi da elogiare ma con questa rosa non si può fare di più" Nello specifico della gara e della prestazione dei suoi: "Onore ai ragazzi perché non era semplice contro un Como al meglio e con 10 giorni di pausa, noi venivamo dalla gara con il Genoa, abbiamo perso McTominay, però questi ragazzi vanno elogiati, non posso dire nulla perché stiamo andando oltre le potenzialità attuali, abbiamo poche risorse, ma i ragazzi stanno facendo cose egregie, potevamo qualificarci, ma in quest'anno e mezzo abbiamo vinto uno Scudetto e una Supercoppa - spiega ancora - Ci sono annate dove vorresti fare di più, anche se noi lo stiamo facendo rispetto alla rosa che abbiamo, qualsiasi squadra farebbe fatica in queste condizioni, abbiamo giocato una buona partita contro il Como che gioca bene e ringrazio i tifosi che ci sostengono, siamo arrivati a un centimetro dalla qualificazione".