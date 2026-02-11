Aspettando il big match in Serie A, il derby d'Italia è già iniziato con la Coppa Italia Primavera. A trionfare sono stati i bianconeri allenati da Padoin, che vincono 3-0 e accedono alla semifinale contro il Parma grazie ai gol di Verde, Durmisi e Leone. E sabato tocca ai 'grandi': Inter-Juventus è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

INTER-JUVENTUS 0-3 (Coppa Italia Primavera)

11' Verde, 81' Durmisi, 87' Leone



INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Peletti (79' Jakirovic), Garonetti, Marello; Putsen (72' D'Agostino), Cerpelletti, Mancuso; El Mahboubi (79' Konteh), Kukulis (64' Carrara), Zoulin (64' Pinotti). All. Carbone



JUVENTUS (3-5-2): Radu; Verde, Montero, Rizzo; Leone (88' Repciuc), Keutgen, Tiozzo (72' Milia), Vallana (88' Makiobo), Grelaud; Merola (88' Elimoghale), Pugno (51' Durmisi). All. Padoin



Nella settimana che porta all'attesissimo derby d'Italia, Inter-Juventus è già iniziata. Aspettando il big match di sabato in Serie A (diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), la Coppa Italia Primavera ha visto sfidarsi i giovani allenati da Carbone e Padoin. E a trionfare sono stati i bianconeri, che vincono 3-0 e accedono alla semifinale contro il Parma. Meglio l'Inter in avvio col palo colpito da Cerpelletti, ma all'11' a passare sono i bianconeri con Verde che sfrutta la sponda di Pugno. Vallana sfiora il raddoppio, chance anche per Pugno e Merola prima dell'intervallo. Al 52' altro legno del match colpito da Tiozzo, poi è Taho a negare il 2-0 a Rizzo. La Juventus arrotonda il risultato nel finale: Durmisi va a segno su assist di Merola, poi Leone s'inventa la prodezza dalla distanza che chiude i giochi.